Governo: Orlando, 'chiederò subito incontro a Conte per parlare del Sud'

Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Appena sarà formato il nuovo governo chiederò un incontro al nuovo presidente del Consiglio per porre con forza due temi: il tema del Mezzogiorno e quello delle amministrazioni locali". Lo ha annunciato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Presidente Anci Sicilia, parlando del nuovo governo. "Nelle città e in quelle del Mezzogiorno in particolare si consuma il massimo di apprezzamento o deprezzamento di qualità della vita- dice - Il Mezzogiorno ha diritto alle Infrastrutture che no ha".