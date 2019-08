Governo: Boschi, 'per Ue bene Gentiloni ma non solo lui'

Roma, 29 ago. (AdnKronos) - "Ho lavorato con Paolo per quattro anni. Se sarà lui il prescelto" per l'incarico di commissario Ue "penso che sarà una scelta di qualità per l'Italia. Ci sono varie persone capaci e competenti che possono avere il profilo adatto, vedremo". Lo dice Maria Elena Boschi in un'intervista a 'Il Messaggero'.