Consultazioni: Zingaretti, 'confermata esigenza svolta e discontinuità

Roma, 28 ago. (AdnKronos) - "Abbiamo risolutamente confermato al presidente Mattarella, in sintonia con quanto detto in occasione del nostro primo incontro, l'esigenza ora di costruire un governo svolta e discontinuità per questo Paese". Lo ha detto Nicola Zingaretti al termine della consultazioni al Quirinale.

"A seguito di un confronto tra Pd e M5S, nei giorni scorsi abbiamo definito un primo comune contributo politico di linee di indirizzo da offire al presidente incaricato".