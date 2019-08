Star del calcio femminile Usa Carli Lloyd pensa all'Nfl

New York, 28 ago. (AdnKronos) - La due volte campionessa della Coppa del Mondo femminile di calcio, Carli Lloyd sta "seriamente prendendo in considerazione" la possibilità di giocare nella National Football League (NFL), secondo quanto riportato da Fox Sports. Un video virale della Lloyd che mette a segno un kick da 55 yards durante una visita ai campioni della NFL 2017 i Philadelphia Eagles, ha attirato l'attenzione di altre squadre della Lega, inclusa un'offerta per calciare in una partita di pre-campionato da un'altra squadra, segnala Fox Sports. "Sto discutendo con mio marito e (l'allenatore James Galanis) sulla possibilità di giocare realmente in Nfl", ha affermato la star del calcio mondiale a Fox Sports.

"Entrambi pensano che potrei farlo e dovrei prenderlo in considerazione. Quindi lo sto prendendo seriamente in considerazione, dato che è una sfida (e) probabilmente mi piacerebbe", ha detto la 37enne campionessa americana. Galanis ha anche detto che c'era una squadra pronta a mettere la stella del calcio nel suo elenco giovedì, ma ha dovuto rifiutare l'offerta perché doveva giocare con la nazionale degli Stati Uniti lo stesso giorno. Mentre diverse donne hanno giocato a football americano a livello di college e semi-professionale, principalmente come kicker, nessuna donna è mai stata in un elenco Nfl.