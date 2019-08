Governo: Serra, 'è da folli fare un governo con i parassiti'

Roma, 28 ago. (AdnKronos) - "Penso non si debba mai fare un governo con i populisti perché per definizione mentono. Usano la parola popolo per aumentare disoccupazione e distruggere crescita e fiducia e finanziano tutto solo con debito. Il loro unico obiettivo è ciulare uno stipendio che nessuno gli darebbe nel settore privato. Nessuno dei Cinque stelle prenderà mai più uno stipendio come quello da politico il giorno in cui se ne torneranno a casa. E fidarsi di Di Maio, che ha dimostrato di essere un bugiardo seriale sulle varie crisi aziendali, è da folli. Lo stesso vale per la Casaleggio Associati. Alle prossime elezioni il M5s sarà al dieci per cento e il fatturato della Casaleggio Associati scenderà come i voti comprati con i soldi di chi lavora, si spacca la schiena e paga le tasse!". Ad affermarlo in un'intervista a 'Il Foglio' è il fondatore e ad di Algebris, Davide Serra sostenendo che "è da folli fare un governo con i parassiti" e quindi sono "meglio le elezioni".

Il M5s, rileva Serra, "rappresenta il concetto di parassita. Vive solo sulle spalle altrui. Non creano nulla. Non costruiscono nulla. Prendono salari da chi paga le tasse e dicono no a tutto perché sono incapaci di fare qualsiasi cosa. Parassiti. Spero solo non si faccia perché io non lo farei mai un governo con il M5s".