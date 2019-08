Governo: Rotta (Pd), 'se Di Maio vuole tornare da Salvini lo dica'

Roma, 27 ago. (AdnKronos) - "Chi alza continuamente la posta vuole far fallire la trattativa. Se non ci sarà accordo, il responsabile sarà esclusivamente chi sta giocando una partita personale. Noi lavoriamo per dare governo serio al Paese. Se Di Maio vuole tornare da Salvini lo dica. #crisigoverno #m5spd". Lo scrive su twitter Alessia Rotta del Pd.