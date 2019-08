Meteo: in Lombardia domani possibili rovesci

Milano, 27 ago. (AdnKronos) - Possibili rovesci domani in Lombardia per l'arrivo di una debole perturbazione atlantica sulla regione. Giovedì il clima, tranne per una residua instabilità pomeridiana in montagna, tenderà a migliorare con una rimonta anticiclonica che sarà più marcata venerdì, quando porterà un ulteriore rialzo delle temperature, spiega il bollettino dell'Arpa.

Domani sono possibili temporali nella notte e di prima mattina sui settori occidentali, più probabili su alta pianura, Lago Maggiore e Appennino Pavese. In pianura, attese minime tra 21 e 26 gradi, massime tra 26 e 31 gradi. Giovedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi. Nel weekend bel tempo in pianura.