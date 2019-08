Eni: significativa scoperta a gas e condensati in onshore del delta del Niger (2)

(AdnKronos) - La scoperta fa parte di una campagna di perforazione pianificata da Naoc Jv per esplorare le opportunità delle sequenze profonde sinora non perforate con l’opportunità di immediato time to market.

Eni è presente in Nigeria dal 1962 con attività di produzione, sviluppo ed esplorazione operate e non operate su un totale di 30.049 Km2 nell’onshore e nell’offshore del Delta del Niger. Nel 2018 la produzione equity è stata di 100.000 barili di olio equivalente al giorno.