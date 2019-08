Governo: Faraone, 'da Locatelli dichiarazione eversiva gravissima'

Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - “Alessandra Locatelli: ‘Ci auguriamo che nell'eventualità che la Lega vada all'opposizione e si formi un nuovo Governo Pd-M5s il popolo insorga il prima possibile. Noi saremo tra i primi a scendere in piazza’. Vi chiederete, chi è Alessandra Locatelli? È il ministro della famiglia. Leghista. Mi ero proprio dimenticato che esistesse. Spero che questa gravissima ed eversiva dichiarazione sia soltanto figlia della rabbia del momento per essere passata alla storia come il ministro “più breve” della Repubblica Italiana. Quarantasette giorni”. Così su Facebook il senatore del Pd, Davide Faraone che pubblica la foto del giuramento della Locatelli al Quirinale.