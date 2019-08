Palermo: sorpresi durante furto in abitazione, quattro arresti

Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - Quattro giovani sorpresi a compiere un furto in un appartamento sono stati arrestati dai Carabinieri di Cefalù (Palermo). In carcere sono finiti Domenico Pasqua, 27 anni; Vincenzo Giangrande, 26 anni; Giovanni Mortillaro, 20 anni e Giuseppe Terranova, 24 anni. I carabinieri, dopo aver notato le luci accese e dei movimenti sospetti all’interno di un abitazione isolata, in contrada Tiberio, hanno proceduto al controllo, sorprendendo i quattro mentre stavano asportando i sistemi di climatizzazione, illuminazione ed irrigazione ivi installati, già sottoposti a sequestro ed affidati al custode giudiziario in quanto in detta abitazione era stata realizzata una serra indoor con ben 1300 piantine di marijuana e per tale fatto, il 28 giugno scorso, il conducente era stato arrestato ed ad oggi trattenuto ancora presso la casa circondariale “Antonio Burrafato”.

Gli arrestati sono stati trattenuti presso il Comando in attesa del rito direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto i quattro sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.