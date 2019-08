Governo: Martella, 'Pd al lavoro su tavoli per programma di svolta'

Roma, 24 ago. (AdnKronos) - "Si riuniranno domani alle 15 i sei tavoli di lavoro per il programma sui dossier da portare al confronto con il M5S. Prosegue il lavoro sulla definizione degli obiettivi programmatici, dalle istituzioni all'economia, dal welfare allo sviluppo sostenibile, partendo dalle priorità fissate nel documento approvato dalla direzione nazionale del partito all'unanimità, che ha dato mandato al segretario Zingaretti di verificare le condizioni per la nascita di un esecutivo di legislatura". Lo scrive in una nota il coordinatore nazionale della segreteria Pd Andrea Martella.