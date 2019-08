Rai: Faraone, 'esposto a Corte Conti se autori esterni a Buongiorno Benessere'

Roma, 24 ago. (AdnKronos) - "Abbiamo letto su alcune agenzie di stampa la denuncia di alcuni sindacati interni Rai a proposito della volontà dell’azienda, ed in particola modo della Direzione di Rai1, di voler sostituire una squadra di professionisti interni Rai che da diversi anni curano e realizzano la trasmissione Buongiorno Benessere di Rai1, con un gruppo di autori esterni. Presenterò oggi una interrogazione urgente all’amministratore delegato Salini per sapere se questo fatto sia vero". Lo dichiara il Senatore Davide Faraone, capogruppo Pd in Commissione vigilanza Rai.

"Proprio l’Ad Salini aveva infatti chiesto ai Direttori di rete la valorizzazione delle risorse interne. Come è compatibile questo cambiamento con le sue linee guida? Per quale motivo si sostituisce una squadra interna che così bene ha lavorato in questi anni, sia in termini di ascolti che di qualità del prodotto realizzato, con degli esterni molto più costosi? Vorrei inoltre sapere - continua Faraone - se corrisponde al vero che la squadra di esterni sarà guidata da Casimiro Lieto, autore esterno già con numerosi ed onerosi contratti con la Rai in essere. Vorrei infine conoscere l’ammontare dei costi di questo cambiamento".

"Sono pronto - conclude Faraone - a presentare un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale se questa assurda vicenda dovesse essere confermata”.