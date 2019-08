Verona: Rotta (Pd), 'da Meloni silenzio assordante su vicesindaco Roverè'

Roma, 24 ago. (AdnKronos) - “Assordante il silenzio di Giorgia Meloni sulla maglietta oscena e ributtante esibita dal vicesindaco di Roverè, esponente del suo partito, che istiga allo stupro". Lo afferma Alessia Rotta, vicecapogruppo vicaria del Pd alla Camera.

"La leader di Fdi, evidentemente è troppo presa a dare lezioni di diritto costituzionale al Presidente della Repubblica, per accorgersi che tra le fila del suo partito -aggiunge l'esponente Dem- militano questi personaggi indegni di rappresentare le istituzioni. La smettano di riempirsi la bocca di parole sulla violenza contro le donne perché non sono credibili. In Italia, gli unici reati in aumento sono proprio quelli contro le donne e le parole pronunciate in libertà da certa pessima politica, contribuiscono ad alimentare questo clima irrespirabile e pericoloso”.