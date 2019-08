Fastweb: al via partnership per lo sport con Dazn (3)

(AdnKronos) - "Fastweb da sempre vicina al mondo dello sport, tramite l’accordo con Dazn, intende soddisfare il desiderio dei propri clienti di vivere in prima linea i migliori eventi sportivi accedendo a tutti i contenuti della piattaforma in modo semplice e veloce, da casa o in mobilità", sottolinea Roberto Chieppa, Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb. "Con il lancio della nuova offerta uniamo all’affidabilità e alla velocità della nostra rete tutte le emozioni dello sport in diretta e on demand per offrire a tutti i nostri clienti la migliore experience possibile".

Attivare l’offerta è molto semplice e veloce. Sottoscrivendo il servizio in uno dei punti vendita o da web tutti i nuovi clienti Fastweb troveranno direttamente nella propria area clienti My Fastweb le indicazioni per attivare sul sito dazn.com la fruizione di tutti i contenuti.

Con il lancio della nuova offerta Fastweb rafforza dunque ulteriormente il proprio legame con il mondo dello sport e con i suoi valori, verso il sogno rappresentato dalle Olimpiadi di Tokyo e con l’obiettivo di digitalizzare il Paese con il 5G senza più confini tra fisso e mobile entro il 2020. Come tutte le altre offerte di Fastweb basate sulla strategia #nientecomeprima volta alla chiarezza delle tariffe anche Fastweb Casa e Dazn è senza costi nascosti e non ha vincoli di durata. Inoltre nell’ottica della semplificazione il cliente riceverà da Fastweb un’unica fattura con un prezzo trasparente e comprensivo di entrambe le componenti del servizio.