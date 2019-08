Usa: sindaco Casalpusterlengo, 'lutto cittadino giorno funerali chef Zamperoni'

Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Il Comune di Casalpusterlengo proclamerà lutto cittadino il giorno dei funerali di Andrea Zamperoni, lo chef originario della cittadina il provincia di Lodi trovato morto ieri a New York. Lo annuncia il sindaco Elia Delmiglio, contattato dall'Adnkronos. "E' presto per fare altri atti", spiega dopo aver fatto visita questa mattina alla famiglia. I funerali non sono ancora stati fissati perché sul corpo del 33enne dovrebbe essere eseguita un'autopsia dalle autorità di New York per chiarire le cause del decesso. In questi giorni nella cittadina è in corso la sagra di San Bartolomeo, patrono di Casalpusterlengo. "Ci sarà un minuto di silenzio nel corso della sagra per ricordare Andrea", conclude il sindaco.