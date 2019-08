Governo: Grasso a Pd e M5S, 'punti condivisibili, esecutivo legislatura possibile'

Uruguay, gruppo di vegani organizza veglia per mucche al macello

Montevideo, 22 ago. (askanews) - In un paese dove il consumo di carne è in media di 60 chili all'anno a testa, un gruppo di attivisti di Animal Save Movement Uruguay ha organizzato una veglia per le mucche arrivate in un macello a Est della Capitale Montevideo, per dare loro conforto negli ultimi momenti di vita. L'attivista Alfonso Mendez, venuto con gli altri a dare una carezza e a trasmettere ...