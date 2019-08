Appalti: Tatarella scarcerato, va ai domiciliari (2)

(AdnKronos) - Tatarella "si trova già nella sua abitazione - fa sapere il legale Alecci -. Il provvedimento gli è stato notificato ma senza le motivazioni" che arriveranno nei termini di legge, non perentori. Per l'ex consigliere al Comune di Milano ed ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia, valgono le classiche prescrizioni previste in caso di domiciliari: pochissimi ristretti contatti con i familiari e i legali, nessun contatto con l'esterno. "Lo andrò a trovare nei prossimi giorni - sottolinea il difensore - per spiegarsi di attenersi meticolosamente a tutte le prescrizioni". Il politico azzurro torna dunque a casa dopo quasi 4 mesi di carcere.