Governo: Cuffaro, 'che interesse ha il Pd a fare governo con il M5S?'

Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - "Passeremo da un governo gialloverde a un governo giallorosso. Quello che mi viene complicato da capire è quale sia l'interesse del Pd a fare questo governo con il M5S e cosa sia cambiato rispetto a un anno fa quando è stato formato il governo". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatore Cuffaro, l'ex Presidente della Regione siciliana, parlando della crisi di governo. "Posso avvalermi della facoltà di non pensare? - dice sorridendo - Il governo 'giallorosso' avrebbero potuto farlo anche prima e non lo hanno fatto. Cosa è cambiato per fare cambiare idea al Pd per fare il governo. Non riesco a valutarlo, aspetto prima di pensare e vedere quanto accade".