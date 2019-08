Migranti: decreto sequestro Open Arms, per pm in 19 foto 'crudezza delle condizioni' a bordo

Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - A testimoniare "l'evidente sovraffollamento" e "le pessime condizioni" in cui si trovavano i migranti a bordo della Open Arms non c'erano solo le perizie dei medici saliti sull'imbarcazione per accertare le condizioni igienico sanitarie, ma anche alcune immagini. Un fascicolo fotografico trasmesso lo scorso 17 agosto dalla Squadra mobile di Agrigento alla Procura della città dei templi. Diciannove foto a colori degli ambienti della nave, spiega il procuratore capo Luigi Patronaggio nel decreto di sequestro della nave dell'Ong spagnola firmato ieri, che restituiscono "nella loro immediata crudezza, più delle parole scritte, l'evidente sovraffollamento della nave e le pessime condizioni in cui si trovavano i migranti a bordo".

Sempre il 17 agosto, alle 20, a bordo dell'imbarcazione la Polizia giudiziaria effettua un'ispezione con personale medico in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera. "Il verbale dei medici - si legge nel decreto - dava atto che i migranti occupavano interamente il ponte della nave adagiati sul pavimento, avevano a disposizione due soli bagni alla turca (che utilizzavano anche come docce) e che i migranti apparivano provati fisicamente e psicologicamente, pur mostrandosi calmi e collaboranti".