Migranti: sequestro Open Arms, attesi indagati inchiesta Procura Agrigento (2)

(AdnKronos) - Ieri, in diretta Facebook, il ministro Matteo Salvini, dal Viminale, aveva detto: “Il sequestro impone lo sbarco degli immigrati: ricordo che non c’era allarme sanitario, finti malati e finti minorenni. Qualcuno si sta portando avanti già nel nome del governo dell’inciucio che vuole riaprire i porti. Finché campo è mio dovere difendere i confini e la sovranità del Paese. Molto probabilmente mi arriverà una denuncia dalla stessa Procura che mi indagò per sequestro di persona, reato che prevede 15 anni di carcere: stavolta il reato è omissione di atti d’ufficio. Io non mollo”.

Intanto, l'indagine prosegue. Insieme con il fascicolo per sequestro di persona e violenza privata aperta nei giorni scorsi dalla Procura di Agrigento, prima che scoppiasse l'emergenza a bordo della nave della ong. Ma, con ogni probabilità, come apprende l'Adnkronos, l'indagine per sequestro di persona, potrebbe presto sgonfiarsi. Si attendono sviluppi. Mentre al Quirinale sono iniziate le consultazioni.