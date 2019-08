Governo: odg Pd, 'ok verifica nuova maggioranza per esecutivo di svolta'**

Roma, 21 ago. (AdnKronos) - Ok alla "verifica di un’altra possibile maggioranza parlamentare in questa legislatura", partendo dal presupposto che serve una netta discontinuità. "Se tali condizioni troveranno nei prossimi giorni un riscontro basato sulla necessaria discontinuità e su un’ampia base parlamentare siamo disponibili ad assumerci la responsabilità di dar vita a un governo di svolta per la legislatura". Una svolta "profonda nell’organizzazione e gestione dei flussi migratori", nelle "ricette economiche e sociali", con "l’impegno e l’appartenenza leale all’Ue". E' quanto si legge nell'odg proposto da Nicola Zingaretti oggi in Direzione e approvato all'unanimità ("Sono più di 6 anni che non accadeva", si fa notare dallo staff del segretario).

Questo il testo: "La Direzione Nazionale del Partito Democratico: giudica la caduta del governo lo sbocco naturale e necessario del fallimento della maggioranza gialloverde responsabile di una paralisi dell’economia, di un impoverimento diffuso, un tessuto imprenditoriale ulteriormente provato e di un isolamento senza precedenti dell’Italia sulla scena europea e internazionale. Rivolge un appello alle organizzazioni territoriali affinché sviluppino il massimo della mobilitazione e della iniziativa democratica in un passaggio particolarmente delicato per il futuro del Paese".

"Ripone massima fiducia nell’azione del Presidente Mattarella che ringraziamo per l’opera incessante di tutela delle istituzioni e delle procedure democratiche. Ritiene che in assenza di una chiara e solida maggioranza espressione del Parlamento attuale lo sbocco naturale della crisi siano nuove elezioni".