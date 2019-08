Governo: Conte, 'dibattito su crisi in Parlamento, no su social o nelle piazze'

Roma, 20 ago. (AdnKronos) - L'esperienza di questo governo è nata sulla base della "trasparenza e del cambiamento e non posso permettere che questo passaggio istituzionale così rilevante possa consumarsi attraverso conciliaboli riservati, sui social o in dichiarazioni fatte per strada o in una piazza. Per un ufficiale contraddittorio l'unica sede in cui confronto pubblico può svolgersi è il Parlamento". Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato.