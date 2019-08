Campania punta a sviluppare vaccino contro il cancro entro 5 anni

Rimini, 20 ago. (AdnKronos Salute) - "La Campania ha investito oltre 100 milioni, mettendo insieme università e altri centri, privati e pubblici, per una ricerca innovativa contro il cancro. Un investimento per sviluppare un vaccino contro diversi tipi di tumore, per primi al mondo. Ci siamo dati 4 o 5 anni. Ci auguriamo di avere successo". Lo ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al dibattito sulle risorse in sanità, in corso al Meeting di Rimini.