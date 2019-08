Migranti: dimessi dal Poliambulatorio i due naufraghi Open Arms soccorsi nella notte

Open Arms, 19esimo giorno di attesa. Sbarcano altri 9 migranti

Roma, 20 ago. (askanews) - Prosegue, di fronte alle coste di Lampedusa, l'attesa della nave Open Arms, da 19 giorni ferma a poche centinaia di metri dalla riva, in attesa che da Roma arrivi il via libera per sbarcare i migranti salvati nelle scorse settimane nel Canale di Sicilia. Altri nove migranti sono stati fatti sbarcare dalla nave per motivi di salute. Uno di loro accusava un'aritmia ...