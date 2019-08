Migranti: Open Arms, 'chi non vede situazione insostenibile incapace di provare empatia'

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - "La situazione a bordo si complica ogni minuto. Autorizzata evacuazione di 8 persone bisognose di assistenza urgente e 1 accompagnatore. Chi non vuole vedere la situazione insostenibile a bordo è incapace di provare empatia per il dolore degli altri". Così, su Twitter, la ong Open Arms, dopo l'evacuazione medica, nella notte, di nove persone. A bordo restano adesso in 98.