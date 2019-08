Casellati: "Nei prossimi mesi iniziativa su donne e lavoro"

Rimini, 19 ago. (Adnkronos) - "La donna deve essere posta nelle condizioni di poter conciliare lavoro e famiglia, per valorizzare quello che viene definito come un ‘giacimento di Pil possibile’. Per questo, nei prossimi mesi, da presidente del Senato oppure fuori dalle istituzioni, proporrò un evento sulla immissione delle donne nel mondo del lavoro e sulla conciliazione della vita familiare con la vita lavorativa delle donne". E quanto annuncia la presidente del Senato Elisabetta Casellati, intervenendo all’inaugurazione del Meeting di Rimini.

Casellati ricorda che "una ricerca della Banca d’Italia sostiene che qualora le donne fossero presenti sul mercato del lavoro nella misura del 60% così come auspicato dal Trattato Ue di Lisbona, potremmo avere un aumento del Pil pari al 7% mettendo l’Italia al riparo da future crisi di carattere economico".