600 anni di accoglienza Spedale degli Innocenti di Firenze in mostra al Meeting di Rimini

Roma, 19 ago. (AdnKronos Salute) - Il Banco Farmaceutico al Meeting di Rimini 2019 con una mostra sullo Spedale degli Innocenti di Firenze per riaffermare il diritto alla salute dei bambini. Fino al 24 agosto sarò visitabile la mostra 'Il Rinascimento dei bambini: 600 anni di accoglienza agli Innocenti a Firenze' curata da Mariella Carlotti, in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti. "La mostra esprime un contenuto, ancora oggi, di grande attualità: in Italia, infatti, c’è un popolo di Innocenti alla cura del quale contribuisce il Terzo settore", sottolinea il Banco Farmaceutico.

"Senza le associazioni che offrono assistenza sociosanitaria gratuita agli indigenti, il Servizio sanitario nazionale, da solo, non sarebbe sostenibile - aggiunge il Banco - Val la pena ricordare che, tra gli ospiti dei 1.844 enti assistenziali che aiutiamo donando loro medicinali, ben il 25,6% sono minori".

La mostra - che si articola su un’area di oltre 400 mq - propone la storia dello Spedale degli Innocenti dal 1419 ad oggi, attraverso pannelli, didascalie e riproduzioni di alcune delle sue opere più note. Giovedì 22 agosto, sempre al Meeting di Rimini, alle 12, Banco Farmaceutico presenterà il convegno "La medaglia spezzata: l'accoglienza dei bambini tra passato e presente". L’evento rappresenterà l’occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto e ciò che resta da fare per tutelare la salute dei bambini.