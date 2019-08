Migranti: medico Lampedusa, 'sul molo cercando di dimenticare assurde polemiche'

Grillo: pensavo Salvini fosse leale, invece ha pugnalato

Roma, 19 ago. (askanews) - Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, pubblica sul proprio blog un video in cui inscena un dialogo immaginario con Umberto Bossi. "Non pensavo che Salvini fosse così sleale", dice Grillo con indossa una maschera gigante con il suo volto. E il 'finto' Bossi risponde con insulti e grugniti incomprensibili. "Volevo dirvi quello che sto pensando in questi ...