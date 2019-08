Migranti: iniziato trasbordo minori da nave Open Arms

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "E' iniziato il trasbordo dalla nave Open Arms alle motovedette di Guardia costiera e di Guardia di Finanza dei 27 minori non accompagnati dopo l'ok ottenuto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Gli altri 107 migranti resteranno per ora a bordo in attesa di ulteriori sviluppi dell'inchiesta della Procura di Agrigento coordinata dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella.