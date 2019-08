Migranti: Mare Jonio torna in mare e cita Whitman 'Nostro viaggio tremendo è terminato'

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "O Capitano! mio Capitano! Il nostro viaggio tremendo è terminato". Mediterranea Saving Humans ricorda le frasi della poesia di Walt Whitman per annunciare il suo ritorno in mare, dopo lo stop forzato a causa del sequestro della imbarcazione. "Il viaggio tremendo per noi è stata questa interminabile sosta forzata, mesi e mesi in cui il Mediterraneo è stato costante teatro di tragedie, di morti silenziose - dice l'ong che va avanti grazie alle donazioni- Ora, siamo quasi al termine. Dalla postazione di comando della Mare Jonio manca poco alla ripartenza. Mediterranea sta per tornare in mare", scrive ancora sui social Mediterranea Saving Humans.