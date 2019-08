Editoria: morte Giovanni Morgante, presidente Ses Gazzetta Sud

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - E' morto, all'età di 89 anni, Giovanni Morgante, presidente della Ses, società editrice del quotidiano Gazzetta del Sud e che dal 2017 ha rilevato anche il Giornale di Sicilia. A darne notizia è proprio il sito online della Gazzetta del Sud. "E' stato l'anima della Gazzetta del Sud - si legge sul sito - il cuore pulsante, l'uomo che ha raccolto l'eredità del cavalier Umberto Bonino e che per decenni ha portato avanti uno dei più importanti progetti editoriali in Italia, con la lungimiranza dei grandi imprenditori e in più con un senso di umanità che era il suo segno distintivo".

Figlio di Pasquale Morgante, che fu, come tipografo, tra i pionieri di quel giornale nato nel 1952 per volere di Bonino, l'imprenditore venuto dalla Liguria a realizzare il sogno di un quotidiano del Sud, che facesse da ponte tra Sicilia e Calabria. La camera ardente sarà aperta domattina alle 10.30 preso la sede della Gazzetta.