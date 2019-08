Palermo: pazzo per il pesto di pistacchi ne ruba 63 barattoli, arrestato

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - La 'passione' per il pesto di pistacchi è costata cara a un ragazzo di 25 anni, bulgaro, arrestato dai carabinieri di Palermo per furto aggravato. Il giovane aveva rubato dagli scaffali dell'Auchan di via Lanza di Scalea ben 63 barattoli di pesto di pistacchio, per un valore di circa 256 euro. Ad allertare i carabinieri è stato l'addetto alla vigilanza del supermercato. L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo.