Migranti: fondatore Open Arms contestato sul molo da lampedusani 'Portateli altrove'

Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Ma perché continuate a portarli qui? Non li vogliamo. Portateli altrove". Con queste parole un gruppo di lampedusani ha contestato al molo di Lampedusa il fondatore di Open Arms Oscar Camps e Riccardo Gatti. "Questi guadagnano 5.000 euro al mese - grida un altro - e noi moriamo di fame". "Siete voi a insistere per portarli qui - dice un'altra persona - perché non li portate in Spagna o in Francia?".