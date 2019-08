Sindaco Lampedusa: "Open Arms? Ridicolo farli scendere col contagocce"

Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Ormai siamo alla farsa, al ridicolo. Se c'è un problema serio su una nave è inutile che li facciano scendere con il contagocce". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, commentando gli ultimi sviluppi sulla nave della Ong spagnola Open Arms. "Li facciano scendere tutti - dice -il mio discorso è sempre lo stesso un pescatore che ha bisogno di ripararsi in qualsiasi posto del mondo chiede l'autorizzaizone e gli danno il riparo. Non capisco per quale motivo a una imbarcazione, al di là dei migranti a bordo, che chiede di entrare in porto per ripararsi dalle cattive condizioni non venga dato un posto per ripararsi". "Se è normale - aggiunge - vuol dire che non ho capito niente nella vita". E avverte: "Se ci sono reati li possono valutare a terra".