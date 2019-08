Sicilia: Mancuso (Fi), 'efficiente servizio elisoccorso Caltanissetta'

Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Basta far visita ad una sede efficiente ed eccellente del elisoccorso come quello di Caltanissetta, uno dei quattro centri siciliani, per capire quanti interventi si possono fare anche di notte e senza costi proibitivi. Si pensi per esempio ai Visori Notturni: un semplice strumento che serve a dare sicurezza ai voli e atterraggi notturni anche dove oggi non si può". A riferirlo è il Deputato di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana, Michele Mancuso.

"I piloti devono lavorare in sicurezza. Non so quanto possono costare - conclude il Parlamentare - ma è di vitale importanza rifornire di tale strumento i quattro centri siciliani di elisoccorso. Ciò comporterebbe l'atterraggio in qualsiasi luogo utile, di qualunque comune siciliano. Basta poco per ottenere il massimo senza strumentalizzazioni. Permettiamo che anche in Sicilia si possa volare in sicurezza. Ognuno di noi, in ogni istante può avere bisogno degli angeli del volo che salvano vite. Sono certo che il Governo interverrà tempestivamente per risolvere questo poco costoso ma ingombrante disagio".