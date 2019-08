Emanuele Filiberto: "Italiani mi chiamano"

Roma, 14 ago. (AdnKronos) - Un po' con ironia, un po' - forse - per tastare il terreno in vista di una eventuale discesa in campo. Emanuele Filiberto di Savoia, sulla falsa riga di un post del leghista Salvini condiviso su Facebook, accenna infatti a "milioni di messaggi" a lui indirizzati, da parte di "italiani stufi" e preoccupati per il futuro dell'Italia.

"Lo faccio alla Salvini... Sto ricevendo milioni di messaggi di italiani stufi di questa Repubblica delle banane e del comportamento ridicolo dei suoi politici... Che facciamo????", si chiede il principe sui social, che nei commenti al post raccoglie l'entusiasmo e l'incoraggiamento degli utenti. Commentatori che, al grido di "Viva Casa Savoia!", auspicano inoltre un futuro ritorno della monarchia.

"Cuore mio! Il trono è pronto! Ed io pronto a servirti!", "Altezza Reale, i tempi sono maturi per una Sua candidatura. Mi spiace solo che si dovrà confrontare con certi personaggi", "Altezza, sul gruppo dedicato a Suo Padre, che umilmente mi onoro di amministrare, ci sono decine di inviti e di sostegni per una Sua discesa in campo. Noi siamo e saremo SEMPRE al SUO FIANCO", "Un ritorno alla Monarchia sarebbe maturo nei tempi", alcuni dei messaggi di affetto e stima ricevuti dal principe.