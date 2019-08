Enna: carburante in regime agevolato, denunciati dieci imprenditori (2)

(AdnKronos) - L’attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Enna, a contrasto di tutte le forme di illegalità economica e finanziaria, ha "permesso così di accertare una truffa ai danni dello Stato e la conseguente sottrazione al pagamento delle imposte indirette relativamente ad un quantitativo di carburante agricolo di oltre 25.000 litri". A seguito della segnalazione delle condotte alla Procura della Repubblica di Enna, con il deferimento di 10 persone per il reato di falso e truffa ai danni della Stato, il pm Francesco Lo Gerfo, che ha assunto la direzione delle indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica, Massimo Palmeri, ha disposto ulteriori accertamenti al fine di individuare eventuali analoghi illeciti perpetrati in altri comuni della Provincia ennese.

A completamento delle operazioni sono in corso specifici controlli fiscali nei confronti delle imprese interessate per il recupero delle accise dovute (imposta indiretta applicata sulla fabbricazione dei carburanti) e dell’Iva, in frode all’erario per un totale sin qui accertato di oltre 18.000 euro. Risultano fondamentali i controlli sul corretto utilizzo del gasolio agricolo in una realtà come quella Ennese a forte vocazione rurale, finalizzati non solo a garantire il corretto assolvimento degli obblighi impositivi ma anche a tutela e garanzia di imprenditori onesti che pagano regolarmente le tasse ed utilizzano correttamente le agevolazioni fiscali concesse dal legislatore.