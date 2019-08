15enne scomparsa in Malaysia, trovato un corpo

Conte: nessuno pensi a una finanziaria senza piano per il Sud

Foggia, 13 ago. (askanews) - "Il Sud richiede misure straordinarie e lo dico anche a futura memoria". Così, nel giorno in cui il Senato si riunisce per discutere i tempi della crisi di governo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla a Foggia - la provincia pugliese dove è nato - per la firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo del territorio, a fianco della ministra per il Sud ...