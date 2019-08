Lega: Miccichè, 'con Salvini molto diversi ma al governo insieme per fare bene' (2)

(AdnKronos) - Ai tempi di Tremonti e Bossi, ricorda il leader azzurro, "facevo la voce grossa" e i risultati sono arrivati. "Se in Sicilia abbiamo l'autostrada Palermo- Catania o l'acqua nelle case dei palermitani tutti giorni, cose che oggi la gente dà per scontate - puntualizza Miccichè -, è grazie alla mia opposizione alle idee di Bossi e Tremonti che, comunque, quando spiegavo loro che il Nord non aveva dove andare senza la crescita del Sud. Loro capivano e mi aiutavano a portare avanti il Mezzogiorno. La mia battaglia per il Sud sarà sempre la stessa - conclude -, questa volta ci aggiungo anche il tema umanitario dell'accoglienza e dell'integrazione".