Governo: Calenda, governo tecnico? 'serve coraggio non tatticismi'

Roma, 11 ago. (AdnKronos) - "Governo tecnico per qualche mese, votato dal Pd, M5S e Forza Italia, per fare cosa? La manovra più dura degli ultimi anni. Prendere qualche mese per fare un partito? Bisogna fermare Salvini ora e farlo insieme, mobilitando il paese. È il momento del coraggio non dei tatticismi". Così in un tweet l'ex ministro dello Sviluppo economico ed esponente del Pd, Carlo Calenda commentando l'intervista dell'ex leader del Pd ed ex premier, Matteo Renzi sul 'Corriere della Sera' nella quale auspicava la costituzione di un governo istituzionale per far fronte all'attuale situazione politica.