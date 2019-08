'Escrementi e pietre contro Salvini', la denuncia

Forte temporale nella notte a Genova, si riapre la voragine di via Berno

(Agenzia Vista) Genova, 08 agosto 2019 Forte temporale nella notte a Genova, si riapre la voragine di via Berno In via Berno a San Fruttuoso si è riaperta una voragine nell'asfalto e un'auto è stata inghiottita ma per fortuna nessuno era a bordo. L'area era transennata e i vigili del fuoco hanno di nuovo delimitato l'area. Poco distante, in via Donghi 38 famiglie di una palazzina sono rimaste ...