Governo: Sibilia, 'non riconsegnare Italia a Renzi e Berlusconi'

Roma, 8 ago. (AdnKronos) - "Mi auguro che chi sta esasperando la tensione in queste ore valuti il fatto che consegnare l’Italia a Renzi o a Berlusconi sarebbe una sciagura per i cittadini. Mi auguro si faccia il possibile per evitare un tale supplizio agli italiani, altrimenti significherebbe voler bene solo a se stessi e non al Paese. Significherebbe dire addio definitivamente alla riduzione delle tasse per le imprese, alla flat tax e al salario minimo. Perché lo sappiamo già cosa è successo in Italia con il Pd e Forza Italia al governo. Aumento delle tasse, meno posti di lavoro e meno diritti. Ognuno si prenda la responsabilità delle sue scelte". Ad affermarlo il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, esponente M5S, in un post su Facebook.