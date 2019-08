Ferita nell'esplosione a Parigi, Angela torna a ballare

Roma, 5 ago. (AdnKronos) - "Un inizio lento per poi ingranare la marcia". Torna in pista la 25enne Angela Grignano dopo quasi sette mesi di interventi chirurgici per ricostruire parte della gamba. La ragazza siciliana, originaria di Trapani, con il sogno della danza era rimasta ferita con altri 46 nell'esplosione del 12 gennaio scorso a Rue de Trevise a Parigi in cui morirono tre persone. "Un obiettivo ti salva. Il mio primo "vero" ballo con la percezione di entrambe le gambe sul pavimento. Il mio primo grande respiro. Con te che sei stato sempre la mia bachata preferita nelle serate, grazie Gianni" scrive postando il video della danza con il maestro di ballo sulla sua pagina Facebook. "I limiti esistono solo nell'anima di chi è a corto di sogni" conclude.