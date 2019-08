Salvini: La Russa, polemiche su Inno Mameli ma non per Bella ciao nelle discoteche

Roma, 5 ago. (AdnKronos) - La sinistra, "che a malapena conosce la prima strofa" dell'Inno di Mameli, si scandalizza se viene suonato in spiaggia, ma non dice nulla se "Bella ciao viene cantata nelle discoteche mentre ancheggiano drogati e alcolizzati". Lo ha affermato Ignazio La Russa, di Fratelli d'Italia, durante il suo intervento nell'Aula del Senato sulla fiducia al decreto sicurezza bis, dopo le polemiche per l'Inno nazionale suonato a Milano marittima alla presenza del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, mentre ballavano alcune cubiste.