Incendi: Musumeci, 'presto un piano su rischio Playa a Catania' (2)

(AdnKronos) - Il Piano di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza dovrà occuparsi di affrontare le seguenti criticità: vie di fuga dal viale Kennedy, riqualificazione e gestione del boschetto, un’area di parcheggio per le auto dei bagnanti, sistemazione idraulica dei torrenti che attraversano l’area, collocazione di idranti per l’approvvigionamento idrico in caso di necessità, pulizia delle aree incolte pubbliche e private.