Animali: dai circhi ai crostacei, a Milano nuovo Regolamento

Milano, 3 ago. (AdnKronos) - In arrivo il nuovo Regolamento del Comune di Milano per il benessere e la tutela degli animali. Dopo il passaggio in Giunta nella seduta di venerdì, il documento andrà al vaglio del Consiglio comunale per l'approvazione e l'entrata in vigore. L'amministrazione avrà così uno strumento aggiornato in grado di recepire la crescente sensibilità nei confronti delle tematiche relative alla tutela degli animali, all’interno delle competenze conferite dalla normativa ai comuni.

Nei 14 anni trascorsi dall’approvazione dell’attuale Regolamento, numerose sono state le modifiche di Legge in materia di tutela animali, dalla Legge 130 del 2008 che riconosce agli animali come “esseri senzienti” alla legge del 2010 che ha introdotto l’obbligo di soccorso degli animali investiti.