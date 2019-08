Musica: Jovanotti annuncia, ultima data Jova Beach Party a Linate

Milano, 2 ago. (AdnKronos) - Si terrà a Linate, nell'aeroporto chiuso per lavori, l'ultima data del Jova Beach Party. Lo ha annunciato oggi sui social lo stesso Jovanotti. "Non posso resistere, anche se l'annuncio ufficiale lo daremo lunedì...Si vola!", ha scritto il cantante annunciando il luogo (inusuale) del concerto che chiuderà il tour delle spiagge italiane, concepito come una grande festa dove la musica ha accompagnato la celebrazione di numerosi matrimoni. Allo Scalo di Linate, ha aggiunto ancora Jovanotti, si festeggerà da mezzogiorno alla mezzanotte di sabato.