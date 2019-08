Ue: Zingaretti, 'Salvini e Di Maio bloccati su unica poltrona, figuraccia Italia'

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - Il commissario italiano Ue "non c'è, perchè Salvini e Di Maio sono divisi su tutto, sulla giustizia, sulle tasse, sull'autonomia. Il Paese è paralizzato, sono uniti solo sulle poltrone e quando ce ne è una e non si può dividere si bloccano anche su questo e stiamo facendo una figuraccia in Europa". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervistato dal Tg 3.