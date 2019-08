Anziani: Spi Cgil, Veneto sempre più longevo, over 65 a oltre 1 mln e 120 mila (2)

(AdnKronos) - Guardando invece agli ultraottantenni - categoria fragile, spesso interessata dal tema della non-autosufficienza e per la quale lo Spi Cgil chiede grande attenzione alla politica -, la situazione appare articolata. A inizio 2019 in Veneto gli over 80 sono 347.165 (per il 64% donne), 11 mila in più rispetto al 2018 e 75 mila in più in confronto a dieci anni prima, il 2009. Ma ciò che più preoccupa il sindacato è la categoria degli ultraottantenni che vivono soli: sono 211.147 (tre su quattro donne), contro i 208.277 del 2018 e i 184.943 del 2009.

“L’invecchiamento della popolazione è di per sé un dato positivo – commenta Elena Di Gregorio, segretaria generale dello Spi Cgil del Veneto – perché vuol dire che si vive più a lungo. Ma, come diciamo spesso, ciò comporta che la politica, sia quella nazionale che quella locale, debba tenere conto di questo trend prevedendo politiche adeguate ad esempio sul fronte della salute, dei trasporti, dell’abitazione, delle tasse. Tutti temi che fra l’altro affrontiamo con i sindaci e gli Enti locali nell’ambito della negoziazione sociale. Preoccupa però anche la bassa natalità. I dati dimostrano che si fanno sempre meno figli e il saldo potrebbe essere molto più pesante se non ci fossero gli immigrati che riequilibrano la situazione. Servono anche politiche per le famiglie”.

Per quanto riguarda gli ultraottantenni e in particolare quelli che vivono soli, lo Spi reclama da tempo una particolare attenzione. “Gli over 80, soprattutto soli, sono una categoria da tutelare anche perché è formata per lo più da donne le quali, anche a causa dei bassi assegni previdenziali, sono nettamente svantaggiate rispetto agli uomini – continua Di Gregorio -. Sono le vittime preferite dei truffatori, molti di loro soffrono di una solitudine profonda. C’è poi il dramma degli anziani soli e dimenticati nelle case di riposo. Come raccontano alcuni drammatici fatti di cronaca c’è addirittura chi muore nel suo appartamento senza che nessuno se ne accorga se non settimane o mesi dopo. In questi giorni, poi, vediamo anche nelle nostre sedi che le persone più in difficoltà per le nuove norme sui canoni di locazione degli alloggi Ater sono proprio gli ultraottantenni che vivono in un alloggio popolare”.