Strage Bologna: Casellati-Fico, 'presto portale con atti desecretati'

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - "C’è un impegno comune del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati che mira a portare avanti il processo di declassificazione e digitalizzazione dei documenti delle commissioni di inchiesta. Ed è significativo che proprio nella giornata di oggi si tenga sul tema un tavolo tecnico fra le due amministrazioni per individuare i prossimi passi, con l’obiettivo di realizzare un portale unico parlamentare in cui rendere disponibili atti precedentemente classificati o comunque non direttamente accessibili al pubblico". Lo annunciano i presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, e della Camera, Roberto Fico, in occasione del 39/mo anniversario della strage di Bologna. (segue)